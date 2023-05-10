دوري أبطال أوروبا.. جيرو يقود هجوم ميلان أمام الإنتر

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ميلان، جاره الإنتر على ملعب سان سيرو، في مواجهة ديربي الغضب، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم الروسونيري، ويعاونه براهيم دياز وأليكسيس سالماكرز، كما يتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في التشكيل الأساسي للأحمر والأسود.

وصعد ميلان الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل إنتر ميلان إلى نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي - كرونيتش - إسماعيل بن ناصر

وفي الهجوم: سالماكرز - جيرو - براهيم دياز.