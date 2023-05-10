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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الكتب والوثائق تستقبل طلابا من جامعة دمياط.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الأربعاء، زيارة علمية من طلبة الفرقة الثالثة بقسم الترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار - جامعة دمياط.

وقد تفقد ٤٠ طالبا وطالبة معامل مركز الترميم بدار الكتب المصرية حيث تعرفوا على رحلة المخطوط منذ دخوله إلى مركز الترميم ومروره بالمراحل المختلفة من تعقيم ومعالجة وترميم وتجليد.

ويعد ترميم المخطوطات والكتب النادرة وغيرها من أوعية التراث من أهم أهداف دار الكتب، فالمخطوط والكتاب النادر، وغيرها من أوعية التراث، لا تستمد أهميتها من قيمتها التاريخية فحسب، وإنما هي مرآة تعكس الحياة الإنسانية في مراحلها التاريخية، وتمثل المحافظة عليها محافظة علي شكل من أشكال التطور البشري. 

ومن هنا تتجسد أهمية الترميم، فهو الذ​ي يقوم بمعاجلة التلف وترميم الأجزاء المهترئة دون الإخلال بالهوية التاريخية، وإخراج المخطوط أو الوعاء النادر بشكل يتناسب مع أسلوب عرضه في المتاحف أو الاطلاع عليه.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أسامة طلعت كلية الآثار جامعة دمياط ترميم المخطوطات الهوية التاريخية