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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودريتش يعلق على رحيل بوسكيتس عن برشلونة

مودريتش وبوسكيتس
مودريتش وبوسكيتس
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علق الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، على رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

كان نادي برشلونة، أعلن اليوم الأربعاء، رحيل نجمه المخضرم سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الحالي، في ظل الأنباء المتداولة في الوقت الحالي بانتقاله في الفترة القادمة إلى الدوري السعودي.

ينتهي عقد بوسكيتس مع البلوجرانا في 30 يونيو المقبل، ولم يتم الاتفاق حول التجديد أو من عدمه، كما أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بأن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، حيث لا يرغب قائد الفريق الكتالوني في مواجهة برشلونة في المستقبل، مثلما فعل تشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا.

ونشر مودريتش صورة تجمعه بـ سيرجيو بوسكيتس، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد رحيله عن برشلونة، وعلق عليها ليودعه، قائلًا: «أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت ضدهم على الإطلاق. لقد كان من دواعي سروري».

وحصد بوسكيتس العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري إسباني و3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية.

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