المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومؤسساته، إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإيقاف عدوانها الإرهابي الفاشي، عبر استخدام طائرات حربية مدمرة، وصواريخ فتاكة تُستخدم لتدمير المنازل على المدنيين الأبرياء، الأمر الذي تسبب باستشهاد العديد من الأطفال والنساء.

وحذر فتوح، في بيان صحفي، من توجه حكومة اليمين الإرهابية إلى التصعيد، وتنفيذ مزيد من عمليات القتل والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتل أكبر عدد منهم.

وأضاف أن العدوان على قطاع غزة وقتل الأبرياء يأتي في إطار سياسة توجهات المتطرفين، وعلى رأسهم نتنياهو الذي يستخدم القتل والمجازر ودم الأبرياء للهروب من أزماته الداخلية، وتدني شعبيته في الشارع الإسرائيلي وخاصة في صفوف المستوطنين المتطرفين.