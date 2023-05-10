الجيش الجزائري: ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و121 مهاجرا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و١٢١ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ٣ وحتى ٩ مايو الجاري، من ضبط ٥ عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٤١ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من ٥٠٠ كجم، فضلا عن ضبط نحو ٢٩٦ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على ١٢١ مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.