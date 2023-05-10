زاخاروفا: ننتظر من أرمينيا المبادرة بنشر بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أراضيها

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تتوقع من الجانب الأرميني اتخاذ مبادرة لنشر بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الأراضي الأرمينية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "ننتظر من شركائنا الأرمن بعض التحركات الديناميكية لتجديد العمل المركز على نشر بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الأراضي الأرمينية، واتخاذ إجراءات مشتركة أخرى لمساعدة حليفنا. فالجانب الروسي جاهز لهذا الأمر، ويريفان تدرك ذلك جيدًا".

وأشارت المتحدثة إلى أن روسيا تعتبر أن الانتقادات العلنية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من قبل المسؤولين الأرمن ستأتي بنتائج عكسية، موضحة: "أن تطلع القيادة الأرمينية إلى مناقشة قضايا فعالية المنظمة خارج هذه المنظمة هو أمر محير خاصة عندما يكون لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي جميع التنسيقات اللازمة لها، وقنوات التفاعل المنشأة، والأهم من ذلك المشاركون في هذه المنظمة هم ليسوا فقط على استعداد لسماع أي مشكلة ولكن على استعداد للعمل على حلها أيضًا".