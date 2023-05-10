الكويت والسعودية تبحثان التعاون والتصدي لكل أنواع التهريب عبر المنافذ الحدودية المشتركة

بحث وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود الكويتية اللواء منصور العوضي ومدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية اللواء محمد الشهري أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، إنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية بدولة الكويت ونظرائها في دول مجلس التعاون عقد هذا الاجتماع خلال الفترة من 9 مايو إلى بعد غد الجمعة لتفعيل الاتفاق بعقد اجتماعات دورية ربع سنوي بين الجانبين.

وأعرب اللواء العوضي عن ترحيبه بأعضاء الوفد السعودي الشقيق وأن هذه الاجتماعات تدعم وترسخ التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات مؤكدا عمق العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

وذكر أن هذه اللقاءات ركيزة أساسية من ركائز تطوير الآليات الأمنية بخاصة في قطاع أمن الحدود.

ومن جانبهم أعرب الوفد السعودي عن تقديره لدولة الكويت لكرم وحسن الاستقبال الذي يؤكد عمق العلاقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالتطور والتقدم الكبير التي تشهده الكويت في قطاع أمن المنافذ والحدود.