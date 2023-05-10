تعرف علي مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب للكرة الشاطئية

يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية، ثلاثة منتخابات في بطولة كأس العرب للشاطئية، وهم: قيرغيزستان، عمان، فلسطين.

ومن المقرر ان يواجه الفراعنة منتخب قيرغيزستان، في تمام الساعة السابعة يوم السبت المقبل

فيما يواجه نظيره العماني يوم الاثنين المقبل في العاشرة مساء.

ويختتم مباريات امام منتخب فلسطين في السابعة مساء الاربعاء المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي تقام في السعودية في الفترة من 11 حتى 20 مايو، كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

الجهاز الفني المعاون للكابتن مصطفى لطفى، المدير الفني، يضم كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، واسلام شاكر مدير المهمات.