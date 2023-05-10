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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني: نسعى للوصول إلى حلول ترضي المواطن

اللواء هشام الحصري
اللواء هشام الحصري
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قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشكو كله من التراجع الاقتصادي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا كان لها أسباب مباشرة في التأثير الاقتصادي على مصر.

وتابع الحصري: “لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عاكفة على دراسة كل المقترحات المقدمة من المواطنين، بمشاركة كل التيارات السياسية وكل الطوائف الشعبية، الجميع يشارك حتى نصل إلى حلول ترضي المواطن وتكون طوق النجاة للوطن".

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