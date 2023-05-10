رشا راغب تشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي

شاركت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كمتحدثًا رئيسيًا في الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 والتي تقام تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات؛ لتستعرض تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب كنموذج ناجح في تمكين الشباب.

أعربت د. رشا راغب في بداية كلمتها عن سعادتها وفخرها، بتمثيلها الأكاديمية الوطنية ومنتدى شباب العالم في هذا الملتقى لتبادل الأفكار والرؤى والمعرفة من أجل التطور والتعلم وإحراز تقدم نحو مستقبل أفضل، وأعقبت قائلةً: "في الأكاديمية ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه تنمية رأس المال البشري في بناء مستقبل مستدام، ونحن ملتزمون بتزويد المتدربين لدينا بالأدوات التي يحتاجونها ليصبحوا قادة فعالين ومسؤولين".

وأضافت د. راغب أنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغير السريع الذي يشهده العالم حاليًا، مع تركيز قوي على الابتكار والإبداع وحل المشكلات؛ في ضوء إيمان الأكاديمية بأنه من خلال الاستثمار في متدربيها، فأنها تستثمر في مستقبل مجتمعاتنا، مؤكدةً أن خريجي الأكاديمية مجهزون بالمعرفة والمهارات لقيادة الطريق في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي نواجهها، من تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية إلى العدالة الاجتماعية والصحة العالمية.

وتطرقت المدير التنفيذي للأكاديمية إلى المناهج التدريبية التي تضمنها الحقائب التدريبية لبرامج الأكاديمية التي تتجاوز إعداد الفصل الدراسي التقليدي، فاتخذت من التعلم الفعال طريقًا لمنهجيتها، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المتضمنة (ورش عمل ودراسات الحالة وأنشطة ثقافية ورياضية ومحاكاة وزيارات ميدانية وألعاب)؛ بهدف تعزيز تجربة تعلم المتدربين، وتزويدهم بخبرة عملية وسيناريوهات في العالم الحقيقي من شأنها أن تعدهم للتحديات التي سيواجهونها في حياتهم المهنية؛ ليصبحوا قادة فعالين.

وأوضحت د. رشا أن استراتيجية الأكاديمية "لتمكين الشباب" تستند إلى ركيزتين رئيسيتين: الأولى هي تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة للنجاح في المناصب القيادية، والثانية هي تزويدهم بالمعرفة والأساس لتطوير مبادرات لها آثار إيجابية على المجتمع؛ في ضوء اعتقاد الأكاديمية أن الاستثمار في العنصر البشري لا ينصب فقط على النمو الشخصي؛ بل يُسهم أيضًا في تحسين المجتمع ككل.

كما أشارت إلى خريجي الأكاديمية الذين استطاعوا أن يشغلوا مناصب قيادية بارزة في أنحاء العالم، وعلى مستوى مصر من المحافظين والنواب والوزراء المساعدين إلى أعضاء البرلمان وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، حيث مكنتهم برامج الأكاديمية التدريبية من التأثير بشكل إيجابي على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمصر، مؤكدةً على التزام الأكاديمية بتمكين المرأة الذي ظهر جاليًأ في أعداد الخريجات اللواتي قطعن خطوات كبيرة في حياتهن المهنية،ومنهن (65) قاضية جديدة في المحاكم العليا و (11) عضوة في النيابة العامة.

وكشفت د. رشا عن العديد من المشاريع المؤثرة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل في مصر التي أطلقها خريجو الأكاديمية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" – التي أدرجتها الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق- والمبادرة الوطنية "ابدأ" -التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاقتصادية الأخرى- ومنتدى شباب العالم بنسخه الخمس الذي تضمن على العديد من الأنشطة مثل مختبرات WYF وStartup Vein التي شارك بها أكثر من 30 شركة ناشئة حول العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة وتغير المناخ والطاقة المتجددة وشركات خدمة المجتمع.

وألقت د. راغب الضوء على مبادرات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، التي بدأت في فبراير 2023، ومنها مبادرة "إنتلاك" لريادة الأعمال التي تهدف إلى معالجة القضايا الإنمائية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030،إلى جانب تعاون المنتدى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في المبادرة العالمية للأعمال التجارية الصغيرة ومباشرة الأعمال الحرة للشباب WYSE.

واختتمت د. رشا راغب كلمتها، بالتأكيد على أهمية التدريب والتطوير بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال؛ الذي يخلق لنا قاعدة واسعة من الكوادر القيادية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات إيجابية في العالم. فقد رأينا بالفعل كيف يمكن لتلك المبادرات أن تؤثر على المجتمعات والأفراد، داعيةً المشاركين بالملتقى الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الجيل القادم من المبتكرين والقادة؛ الذي يساعد في خلق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لأنفسنا وللمجتمع أجمع.