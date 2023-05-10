كأس مصر.. فاركو يتغلب على المصرية للاتصالات ويعبر إلى دور الـ16

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على نظيره المصرية للاتصالات بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف فاركو واللقاء الوحيد، أحمد شريف في الدقيقة 25 من خطأ لمدافعي فريق المصرية للاتصالات، الذين فشلوا في تشتيت الكرة، وذهبت لسوكاري صانع ألعاب الفريق السكندري، الذي مرر الكرة لزميله أحمد شريف، الذي بدوره واضعًا إياها في المرمى مباشرة.

فاركو بقيادة المدير الفني طارق العشري، نجح في عبور المصرية للاتصالات في دور الـ32، وتأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأدار الحكم أبوبكر عبدالحي، مباراة فاركو والمصرية للاتصالات، وساعده أحمد عبدالسميع وأحمد الشريف ومعهم إيهاب أحمد السيد حكمًا رابعًا.