ضبط ٢٥ منشأة تدار بدون تراخيص وإعدام أغذية فاسدة بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، جهودها في الرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

ونفذ فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية حملات مرور مفاچئة على

(٦٠) منشأة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية ،وأسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية عن ضبط ٢٥ منشأة تدار بدون ترخيص و٦ منشآت بها خطر داهم علي الصحة العامة .

كما تم إعدام ٤٠٠ كيلو أغذية متنوعة مصنعات لحوم ولحوم مجمدة وسردين مملح ودجاج متبل وتمر نصف جاف جميعها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ١٢٠ لتر زيت مجهول المصدر وضبط ١٢٠ كرتونة حلوى للاطفال تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها .

وأسفرت الحملة أيضاً عن تحرير ١٠٠ محضر جنحة صحية أثناء المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومجابهة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون،