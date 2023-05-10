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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد شلبي: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني موزع على عدد من اللجان

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي
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قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني موزع على عدد من اللجان.

وأضاف شلبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الصناعة مثلا تلقت نحو 10 آلاف مقترح، وهذه المقترحات جرى تكويدها بحيث تكون لها عناوين، وتضمن فيها المقترحات، وتكون الأساس للمشاركات في ما بعد.

وذكر أن المقترحات التي وصلت للجنة في مستوى جيد جدا، والحكم على هذه الأفكار يتم خلال جلسات الحوار الوطني، وستكون الجلسات معلنة ليتابع المواطنون أفكارهم وهي تناقش، وهذا يعمق فكرة المشاركة السياسية لدى المواطن.

وأوضح شلبي أن هناك الكثير من المقترحات التي تستلهم تجارب دول أخرى، ودورنا هو تحويلها لتكون مناسبة لخصوصية مصر والمجتمع المصري، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع دون معوقات.

النائب أحمد بهاء شلبي حزب حماة الوطن المحور الاقتصادي الحوار الوطني اللجان