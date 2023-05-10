انخفاض ملحوظ بأسعار الأعلاف خلال مايو.. القصير: أفرجنا عن 4.5 مليون طن ذرة وفول صويا ومستلزمات أعلاف.. أبو صدام: السر في التوازن بين العرض والطلب.. ورئيس شعبة الثروة الداجنة: بشرى خير

واصلت أسعار الأعلاف انخفاضها خلال شهر مايو الجاري، بعدما تراجعت الأسعار بنحو 600 جنيه للطن، حيث سجل سعر طن علف بادي تسمين 28.2 ألف جنيه، وسجل أيضا سعر علف "نامي تسمين سوبر 21%" تراجعًا بنحو 600 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 28.100 جنيه. كما بلغ سعر طن علف"ناهي تسمين سوبر 19%"، نحو 28 ألف جنيه بانخفاض 600 جنيه أيضًا.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة، أعلن الإفراج عن مستلزمات أعلاف بقيمة 107 مليون دولار، بحجم 237 ألف طنًا من الذرة وفول الصويا، بزيادة 22 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير، أن الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة بحوالي 68 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.

وأضاف القصير، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 3 مايو 2023، نحو 4.5 مليون طن منهم 3.3 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا واضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.

اعتبر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الإفراج عن هذا الكم من أعلاف الدواجن أمر جيد للغاية، والاستمرارية في هذه الإفراجات شيء مهم جدا.

السيد

وطالب السيد، باستمرار الإفراج بصفة دائمة مع ضرورة الرقابة الصارمة منذ خروج هذه المستلزمات من الموانئ حتى وصولها لمصانع الأعلاف، مضيفًا أن تراجع أسعار الدواجن يرتبط بتراجع أسعار الأعلاف، فكلما توافرت الأعلاف في الأسواق، استطاع مربو الدواجن أن يطعموها بشكل أسهل وأرخص، وبالتالي تقل أسعارها، ويكون المتاح منها أكبر، وكلما زاد المعروض من المنتج قل سعره.

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا ملحوظاً في أسعار الدواجن بالسوق المصرية، في ظل توافر الأعلاف والإفراج عن مئات الأطنان منها، والتي تعد أحد أهم مدخلات الصناعة في مصر، وهي المحرك الرئيسي لعملية بيع الدواجن.

وأضاف، أن توافر الأعلاف سيخلق حالة من الاستقرار في سوق الدواجن، وشعور بالاطمئنان لدى كل المربين بأن الدولة تقف بجانبهم، مطالبا باستمرار الإفراج عن الأعلاف وإلحاق ذلك بالرقابة.

أبوصدام

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الأعلاف والخامات تشهد هدوءا ملحوظا في أسعارها، بسبب التوازن في السوق بين العرض والطلب.

وأضاف، أن الإفراج عن مزيد من الأعلاف الفترة المقبلة سيساهم في استمرار حالة استقرار الأسعار، وقد تنخفض أيضا قبل عيد الأضحي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا من جانب مربي المواشي على شراء الأعلاف، نظرا لاقتراب عيد الأضحي المبارك.