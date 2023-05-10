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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. مستقبل وطن يوزع الورود في شوارع دمياط

مستقبل وطن
مستقبل وطن
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قامت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بتوزيع الورود على جميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة، وذلك احتفالا بالعيد القومي.


حيث قام أحمد عوض القائم بأعمال أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بدمياط وأعضاء الأمانة، بزيارة مديريات الأوقاف، التربيه والتعليم، الصحة، التنظيم والادارة، المالية، التموين، التضامن الاجتماعي، ومستشفيات دمياط العام، التخصصي، لتقديم التهاني بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

 

الجدير بالذكر أن محافظة دمياط تحتفل فى الثامن من مايو من كل عام بالعيد القومى، لانتصار الشعب المصرى على الصليبين وجلاء الحملة الصليبية السابعة عن بلاد المشرق الإسلامى بقياده لويس التاسع ملك فرنسا عام 1250.

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