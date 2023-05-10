مشروبات منزلية تخلص الجسم من احتباس السوائل

يتعرض الجسم في الكثير من الأوقات لإحتباس السوائل وهي مشكلة شائعة تسبب إزعاج وعدم شعور بالراحة للأشخاص بمختلف الفئات العمرية خاصة النساء قبل الدورة الشهرية، وهناك طرق طبيعية في المنزل للتخلص من إحتباس وتراكم السوائل في الجسم كشرب كمية أكبر من الماء وتقليل تناول الصوديوم والأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكربوهيدرات في الوجبات الغذائية، وممارسة التمارين الرياضية حتى الخفيفة والمشروبات الطبيعية ومنها:

1-مشروب الكرافس:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن عصير البقدونس يساعد على التخلص من إحتباس السوائل في الجسم إلا أنه يعمل على الحد من الإصابة بهذه المشكلة لذا مشروب الكرافس أفضل في هذه الحال، ويمكن شربه مرة أو مرتين في اليوم.

2-عصير الجزر:

له عدد من الفوائد الصحية فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم من السموم ومن تراكم السوائل، وكوب من عصير الجزر يساعد في علاج مشكلة إحتباس السوائل في الجسم.

3-عصير الخيار:

يحتوي على نسبة عالية من الماء، يمكن لشرب عصير الخيار أن يساعد على التخلص تدريجياً من إحتباس السوائل في الجسم وعند تحضيره يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة أو عصير الليمون.

4-مشروب القرفة:

العناصر الموجودة في القرفة تعمل على طرد السموم المتراكمة في الجسم وكذلك السوائل ويمكن وضع عيدان القرفة في الماء المغلي وشربه كما يمكن إضافتها على كوب من الشاي الأسود.

5-الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من المدرات الطبيعية للبول ويساعد على التخلص من إحتباس السوائل في الجسم بشكل أسرع.