العليا للمهرجان القومي للمسرح تناقش تفاصيل الدورة الـ16

اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير محمد رياض، اليوم الأربعاء، لمناقشة تفاصيل الدورة السادسة عشرة، منها أسماء المكرمين، وموعد المهرجان، والبوستر الرسمي للمهرجان، وغيرها من الموضوعات التي تمت مناقشتها، على أن يتم الإعلان عنها قريبا.

حضر الاجتماع مدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وعدد من أعضاء اللجنة العليا هم: الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، والسيناريست وليد يوسف، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج إسلام إمام، وماجدة عبد العليم منسق عام المهرجان.

كما اجتمع الفنان محمد رياض وأعضاء اللجنة العليا، مع فريق اللجنة الإعلامية برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، حيث تم استعراض تفاصيل الخطة الإعلامية، كما تم طرح الكثير من الأفكار هدفها جميعا وصول المهرجان وانتشاره بين كل المصريين لكونه مهرجان قومي مسرحي مصري يقدم من خلاله أهم العروض المسرحية خلال عام وبالمجان على كل مسارح مصر.

تضم اللجنة مجموعة من الأعضاء بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.