هنيدى وغادة عادل تجار بطيخ فى " البريمو "

وافقت الفنانة غادة عادل على المشاركة فى بطولة فيلم "البريمو" مع الفنان الكوميدى محمد هنيدى من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد .

يجسد هنيدى، خلال أحداث الفيلم شخصية بائع بطيخ صعيدى فى أحد الأسواق داخل منطقة إمبابة، وهى شخصية حقيقية يعرفها هنيدى منذ طفولته حيث يعود هنيدى الأدوار الصعيدية بعد غياب .

وتظهر غادة عادل خلال الأحداث بدور زوجته، وتعمل معه في تجارة البطيخ، ويمران بالعديد من المشاكل والعقبات، للانتقال من كونه تاجراً صغيراً، إلى واحد من أكبر المتحكمين في سوق الفاكهة، عبر العديد من المواقف الكوميدية وتتوالى الأحداث.

يذكر ان هنيدي ينتظر عرض فيلمه "الجواهرجي" في موسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه في بطولته منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، تارا عماد،، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.