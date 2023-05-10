"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1948 مواطنا بقرية أبوخلقة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .



وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقه التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي 8 و 9 من مايو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 317 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة .



345009402_278856927824861_6977904857047655371_n