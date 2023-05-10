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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1948 مواطنا بقرية أبوخلقة

صحة المنيا تقدم الخدمات
"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1948 حالة
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .
 

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقه التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي 8 و 9 من مايو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .
من جانبه ، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 317 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة .
 

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