الأمن يضبط المتهمة بالاعتداء على نجلتها بالضرب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .

بالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) ، بالإنتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها ، وأمكن ضبط (والدتها- مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.