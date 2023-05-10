تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .
بالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) ، بالإنتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها ، وأمكن ضبط (والدتها- مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الأمن يضبط المتهمة بالاعتداء على نجلتها بالضرب في القاهرة
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .
تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .