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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمة بالاعتداء على نجلتها بالضرب في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .
بالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) ، بالإنتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها ، وأمكن ضبط (والدتها- مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تعدى والدتها عليها بالضرب السلام