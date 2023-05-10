مصطفى بكري يكشف مفاجأة: كتبت نعي شقيقي محمود قبل وفاته.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اللحظات الأخيرة للنائب الدكتور محمود بكري قبل وفاته.



أوضح بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن شقيقه الدكتور النائب محمود بكري بمجرد دخوله المستشفى قبل 70 يوما جمع أشقاءه وقال إنه رأى رؤيا لأبويه قالا له: «إحنا مستنينك»، مضيفا: «إحنا راضيين بقضاء الله». وأشار إلى أن شقيقه محمود أوصى بدفنه بقريته بمحافظة قنا وسط أهله.



وتوجه عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل ووزير الداخلية، قائلا: «مسابوش محمود ولا لحظة من اللحظات».



ولفت إلى أنه نشر نعي شقيقه وجهز حقيبته قبيل وفاته، قائلا: «كان عندي إحساس إن أخويا هيفارقني»، مضيفا أنه لم ير إنسان مثل شقيقه يضحي بنفسه علشان الآخرين.



وأكد أن شقيقه يستحق هذا التقدير والتعاطف من المواطنين الذين حضروا لتشييع جثمان محمود في جنازة مهيبة، مردفا: «كل المسؤولين اللي كلموني قالولي إن محمود لم يطلب أبدا شيئا لنفسه».

وشكر مصطفى بكري، قناة صدى البلد ووكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، قائلا: «مسبناش من أول يوم»، كما شكر رئيس مجلس الشيوخ.



وأعرب عن امتنانه للشعب المصري والمواطنين في محافظة قنا لدعمهم للنائب الراحل ودعائهم له أثناء مرضه، كاشفا أن النائب محمود بكري جمع أولاده في آخر يوم قبل وفاته وقالهم قبلوا رأس عمكم.

