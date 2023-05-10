المركزى للتنظيم والإدارة يوافق علي تثبيت 4342 متعاقدا في البحيرة

أعلنت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، عن موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة علي تثبيت عدد 4342 من المتعاقدين علي حساب المشروعات والصناديق الخاصة ممن تم نقلهم علي بند 2/3 أجور موسمية.

جاء ذلك على إثر توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بناءا علي طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، والذى استمرت مناقشته علي مدار أكثر من عامين تخللها مدد طلبها الجهاز المركزى لاستكمال مراجعة البيانات حتى تم الانتهاء منها في مارس الماضى.

وأكدت النائبة سناء برغش أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قام تثبيت 4342 من المتعاقدين بواقع 317 درجة تخصصية، 339 درجة حرفية، 356 درجة فنية، 2075 درجة كتابية، و1195 درجة خدمات معاونة، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعه لها، ومن المنتظر اصدار قرار التثبيت الخاص بالمثبتين، فور ورود موافقة وزارة المالية وعرضها علي لجنة الموارد البشرية بديوان عام محافظة البحيرة.