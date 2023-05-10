فى 24 ساعة.. الرادارات تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز سرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85973 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

22508 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

727 مخالفة السير بدون تراخيص.

31 مخالفة موقف عشوائى.

17 مخالفة شروط التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

