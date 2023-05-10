المصريون القدماء أول من اخترع المزارع السمكية

مازال العلماء يكتشفون الكثير من الأسرار عن الحضارة المصرية القديمة التي ابهرت العالم وسبقته في كل شيء وعرفت التقدم في جميع المجالات ومن ضمن ما توصل اليه العلماء أن المصريين القدماء هم أول من ابتكر المزارع السمكية وتم ذلك اثناء ٱعمال تنقيب فى شمال سيناء حيث تم العثور على اقدم ٱدلة حسية من نوعها فى العالم تدل على ان المصرى القديم هو اول من بدأ تربية الاسماك قبل نحو 3500 عام.

واكد الباحثون انه تمت دراسة 100 من الاسماك من نوع حصان البحر (المبروكة) وتبين أنها ربيت فى مزارع في شمال سيناء ورغم ذلك كان العلماء يعتقدون ان تربية الاسماك فى احواض قد نشأ فى الصين الا أن هذا الدليل الذى تم كشفه ينسف هذا الاعتقاد ويثبت انه تم ممارستها فى مصر القديمة والتي كانت الاولى فى تاريخ العالم

يقول عالم الاثار (جي بار غوز) ان دراسة الاكسجين وذرات الاسنان أظهرت أن تلك الاسماك عاشت ما لا يقل عن 4 أشهر فى مكان مغلق وكان المربون يبحثون عن بركة صغيرة متصلة بماء البحر ولما كان السمك يدخلها كانوا يغلقونها ليبقى السمك حبيسا فيها ومازالت هذه الطريقة مستخدمة فى سيناء إلى اليوم.

وصارت مصر فى ذلك الزمن متميزة فى هذا المجال وراحت تصدر السمك إلى القرى الواقعة شمالها فى الفترة بين 2052- 1786 قبل الميلاد وربما قبل ذلك فترة الاسرات الوسطي وما هو مرسوم على الجدران يثبت أن المصريين مارسوا زراعة الاسماك وقد زرع البلطي فى مصر القديمة فعلى جدران مقابرها توجد صور ترجع الى عام 2000 قبل الميلاد توضح عملية صيد سمك البلطي من احواض زراعة الاسماك.

وذكر كتاب (السمك وصيده فى مصر القديمة" انه فى الدولة الحديثة فترة الاسرات 18- 20- 1570-1069-ق-م- ان القصر الملكى كانت الاحواص الصناعية بالقرب منه مليئة بالسمك،

كما ان مشاهد من مقابر طيبة ترجع للدولة الحديثة تظهر صاحب المقبرة منهمكا بنفسة فى الصيد بالسنارة، وبركة الحديقة المركزية فى حديقة رسم مقبرة (نيبا مون) بالمتحف البريطاني اوخر الاسرة الثامنه عشر 1350-ق -م.