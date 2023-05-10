«المركزي» يعلن تراجع التضخم الأساسي إلى 38.57% خلال أبريل

أعلن البنك المركزي المصري، المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى38.57% في إبريل 2023، مقابل 39.5% في مارس الماضي.

والتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من إجمالي السنة.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر إبريل 2023، مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق.