النيابة تستمع لأسرة سيدة ونجلتها عثر عليهما مقتولتين بالمنيرة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثتى مسنه ونجلتها مقتولتين داخل شقة سكنية بشارع جلال القاضي بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

واستدعت جهات التحقيقات أسرة الضحيتين لسؤالهم.

تلقي المقدم أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتين داخل شقة سكنية بشارع جلال القاضي بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة 80 سنة ونجلتها 55 سنة بهما عدة طعنات متفرقة بالجسد وأثار اعتداء بالضرب وسحجات متفرقة ووجود بعثرة في محتويات الشقة مع عدم وجود آثار عنف علي المداخل والمخارج، وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي عقب مناظرة فريق من النيابة العامة لهما.