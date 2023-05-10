أوباما يشارك في فوز الحزم على العين بدوري يلو السعودي.. فيديو

شارك النجم المصري يوسف أوباما، المحترف ضمن صفوف الحزم، في فوز فريقه على العين بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 31 من دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

وبدأ أوباما، اللقاء أساسيًا، وخاض دقائق المباراة حتى الدقيقة 86 بعد استبداله ذعار العتيبي، ليشارك في حصد الحزم لنقاط المواجهة الثلاثة، ليصل فريقه إلى انتصاره رقم 18 هذا الموسم بالبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، عن طريق جويل تاجو من رأسية سكنت شباك حارس العين.

ووصل الحزم، بهذا الفوز إلى النقطة 61، ليحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي)، وهو أحد المراكز المؤهلة للدوري السعودي للمحترفين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدوري روشن في الموسم المقبل.

وتجمد رصيد العين بعد الهزيمة، عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر، في المقابل حسم أهلي جدة بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، صعوده إلى دوري روشن بعد عام من هبوطه لدوري يلو.