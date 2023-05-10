النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة بين عمال سوق الجملة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول نشوب مشاجرة بين عدد من العمال داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة البطيخ داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من العمال بسبب خلافات علي مكان بيع الفاكهة والخضروات جري القبض علي طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.