حبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام شخصين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أشخاص يستقلون عربة "كارو"بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بمنطقة البراجيل بالجيزة.

توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 3 أجولة بداخلهم أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحى ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.