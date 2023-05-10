"الأخ الحبيب شريك عقود طويلة من الهم".. رشوان ينعى محمود بكري

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، بكل الحزن والأسى الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، قائلاً أنعي بكل الحزن والأسى الأخ الحبيب شريك عقود طويلة من الهم والاهتمام ببلدنا الحبيب وشعبه العظيم، النائب عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكري ولا أجد ما أقوله لشقيقه الأكبر الحبيب النائب والصحفي والإعلامي مصطفى بكري، والذي أشعر بمدى مصابه في سنده ورفيقه وأخيه الذي يتخذ مكانة الابن، سوى ثبتك الله سبحانه وألهمك الصبر وأعانك على حزنك.

وقال رشوان: أتقدم بخالص العزاء للنائب الحبيب مصطفى بكري وأشقائه وأسرة الفقيد الراحل وكل العائلة الكريمة، بخالص العزاء في مصابهم الفادح الأليم، داعيا الله سبحانه أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم كل أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر ويربط على قلوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



