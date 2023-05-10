رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الصيدلة

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الصيدلة بحضور الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بوزارة التعليم العالي والدكتور هيثم ميمون عباس عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر على المؤتمر ، والدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم ، والدكتور شادي علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ،والدكتورة وفاء زهران عميد الكلية الأسبق ومدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة ، والدكتور مصطفي سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من الصيادلة والطلاب.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بحضور المؤتمر وأعرب عن سعادته بتواجده بالمؤتمر ، وأشاد باهتمام الكلية بالبحث العلمي والنشاط الطلابي بكلية الصيدلة ، مؤكدا دعم تدريب الصيادلة والطلاب بالبرامج التدريبية المختلفة والمستشفيات الجامعية والمصانع خلال فترة الدراسة ومرحلة الإمتياز التي سيتم تطبيقها العام القادم .



وشدد القاصد على أهمية ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وخاصة في المجال الصيدلي وذلك وفقا لخطة الدولة 2030 موضحا أهمية إحياء صناعة الدواء بمصر مره أخرى وعودة مصر إلي الدور الريادي لها في صناعة وتصدير الدواء ، مشيرا إلي ضرورة أن يتولي قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات عودة مصر إلي ريادتها في مجال صناعة الدواء بإنشاء مصانع الأدوية العملاقة ودعم صناعة الدواء والباحثين في هذا المجال.

وقدم الدكتور ماهر الدمياطي الشكر والتحية للدكتور أحمد القاصد متمنيا له التوفيق والارتقاء بالجامعة ،كما وجه التحية لعميد الكلية مشيدا بما حققته الكلية من تطور منذ نشأتها رغم حداثتها.

واوضح الدمياطي أن بدء التدريب العملي لخريجي الصيدلة وإضافة سنة الإمتياز بدءا من العام القادم يحتاج إلي مجهود لجنة القطاع وهيئة الدواء والعمداء ووزارة الصحة مشيرا إلى ان هناك فريق عمل يبذلون مجهودا كبيرا لعمل منظومة متكاملة للتدريب ووضع لا ئحة موحدة لتدريب الصيادلة .

وقال الدكتور هيثم ميمون إن المؤتمر يعقد تحت عنوان "العلوم الطبية و الصيدلية التطلعات والمعوقات " ويناقش العديد من الموضوعات الهامة في العلوم الطبية الصيدلية مشيرا إلي أن الكلية حريصة علي دعم النشر العلمي الدولي وعقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات المحلية والدولية موجها الشكر للمشاركين بالمؤتمر من علماء الصيادلة و الصيادلة والطلاب .

وأضاف الدكتور أحمد دنيا أن المؤتمر يناقش الحديث في علوم الأدوية والعلاجات، واستعراض أحدث نتائج الأبحاث في علوم الأدوية المختلفة من خلال المناقشات العلمية المثمرة لتبادل الأفكار مع نخبة من كبار الخبراء من كافة أنحاء العالم، وأيضا لاستكشاف أحدث التطورات في علم العقاقير وعلم السموم وممارسة مهنة الصيدلة، إلى جانب مناقشة محاضرات وورش العمل لتبادل الخبرات والأفكار في مختلف مجالات الصيدلة والعلوم الصيدلانية .