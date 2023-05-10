السفارة الألمانية لدى تونس تدين هجوم جزيرة «جربة»

أدانت سفارة ألمانيا في تونس الهجوم الذي شهدته جزيرة "جربة" بالقرب من معبد "الغريبة"، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأربعاء "عملية جربة تملؤنا بالفزع والحزن العميق، فكنيس الغريبة والحج السنوي هما ركيزتان ثابتتان للحياة اليهودية في تونس".

وأعرب السفير الألماني لدى تونس بيتر بروجل وفريق السفارة عن عميق تعازيهم لأسر الضحايا وقوات الأمن التونسية،وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن فرد أمن تابع للمركز البحري للحرس الوطني في "جربة" أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوُصول إلى مُحيط معبد "الغريبة" وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.