الكرملين: لم يكن لدينا أي معلومات حول محاولات أوكرانية لضرب روسيا في 9 مايو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إنه لم يكن لدى موسكو أية معلومات حول محاولات أوكرانية لضرب روسيا في 9 مايو الجاري.

وأضاف بيسكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء - أن هيئات الأمن الروسية لم تخبر بأية محاولات أوكرانية لضرب موسكو في 9 مايو الجاري، بعد قمع هجوم بمٌسيرة على الكرملين ليلة 3 مايو الجاري.

وفي سياق آخر، وصف المتحدث باسم "الكرملين" قيام بولندا بإعادة تسمية مدينة كالينينجراد الروسية إلى "كروليفيتس" بأنه عمل أقرب للجنون.

وقال بيسكوف - في تصريحات اليوم - "إن ما يحدث في بولندا لم يعد حتى من مظاهر كراهية روسيا "روسفوبيا" بل عمليات تقترب من الجنون"، مشيرا إلى أن بولندا تنزلق عبر التاريخ من وقت لآخر في هذا الجنون المتمثل في كراهيتها للروس.

وأضاف: "أن هذا الأمر تكرر لقرون عديدة، منذ القرنين الـ16 وحتى قبل ذلك، وهو لن يجلب أي أمر حميد وجيد لبولندا والبولنديين".

يُذكر أن مجلة Rzeczpospolita البولندية أوضحت، في وقت سابق، أن لجنة توحيد الأسماء الجغرافية خارج بولندا قررت استخدام فقط الاسم البولندي "كروليفيتس" للدلالة على كالينينجراد الروسية.

وميدانيًا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت نحو 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه تم القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية و50 جنديًا على محور كوبيانسك، و60 جنديًا على محور كراسني ليمان، و310 جنود على محور دونيتسك وزابوروجيه، و80 آخرين على محور خيرسون.

وأضاف أن تمت إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 119 منطقة، لافتًا إلى تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في دونيتسك، ومستودعين للذخيرة في زابوروجيه وخيرسون وإسقاط 10 طائرات بدون طيار أوكرانية بمناطق مختلفة.

وتابعت أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 420 طائرة مقاتلة و230 مروحية و4062 طائرة مسيرة.

وأوضحت أنه تم أيضًا تدمير 421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9097 دبابة ومدرعة، و1098 راجمة صواريخ، و4780 مدفع هاون و10103 مركبات عسكرية خاصة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الخدمة الصحفية للقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان وفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن روسيا تحتفظ بـ17 سفينة حربية في البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كاليبر كروز بإجمالي يصل إلى 24 صاروخًا.

وبدورها.. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية استهدفت موقع قيادة روسي واحد ووحدتي مدفعية ونظام حرب إلكتروني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الهيئة وفقًا لوكالة أنباء "يوركين فورم" الأوكرانية - أنه تم استهداف أيضًا نظامي صواريخ للدفاع الجوي الروسي، منوهة بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت 8 ضربات على أفراد الجيش الروسي ومجموعة معدات عسكرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات المسلحة تمكنت أيضا من إسقاط ست طائرات بدون طيار روسية، بما في ذلك ثلاث طائرات من طراز شاهد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.