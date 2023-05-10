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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كلب يعقر 6 أشخاص فى كفر الشيخ

وتم إعطائهم مصل الكلب

سيارات الإسعاف تنقل
سيارات الإسعاف تنقل المصابين
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تعرض6 مواطنين، بحي القنطرة البيضاء التابع لمدينة كفرالشيخ، لعقر كلب مسعور ،  اليوم ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام  مصابين بجروح متفرقة، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ، بلاغًا من الأهالى بوجود 6 مصابين منهم 5 أطفال وفتاة ،  بعد أن عقرهم كلب بحي القنطرة البيضاء ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام ، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ، واعطائهم مصل الكلب .

تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، مجدى محمدى عبدالفتاح ، 8سنوات ، و محمد عبدالله السيد محمود ، 11سنة ، و أحمد حسن بسيونى حسن ، 15سنة ، وزياد حمادة السيد 10سنوات ، و مصعب أمير صقر ، 3سنوات ، و فاطمة أسامة أمين ، 19سنة ، تم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين ،وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق 

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