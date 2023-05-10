كلب يعقر 6 أشخاص فى كفر الشيخ

تعرض6 مواطنين، بحي القنطرة البيضاء التابع لمدينة كفرالشيخ، لعقر كلب مسعور ، اليوم ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام مصابين بجروح متفرقة، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ، بلاغًا من الأهالى بوجود 6 مصابين منهم 5 أطفال وفتاة ، بعد أن عقرهم كلب بحي القنطرة البيضاء ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام ، وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ، واعطائهم مصل الكلب .

تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، مجدى محمدى عبدالفتاح ، 8سنوات ، و محمد عبدالله السيد محمود ، 11سنة ، و أحمد حسن بسيونى حسن ، 15سنة ، وزياد حمادة السيد 10سنوات ، و مصعب أمير صقر ، 3سنوات ، و فاطمة أسامة أمين ، 19سنة ، تم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين ،وإعطائهم مصل الكلب، وجاري متابعة حالتهم بالمستشفى

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق