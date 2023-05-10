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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير المالية : ٤.٢ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألف موظف جديد بموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها ٤.٢ مليار جنية في الموازنة العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٤ تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالى ٧٠ ألف وظيفة جديدة وقال معيط ان هناك منها ٣٠ ألف معلم في وزارة التربية والتعليم وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين ١٥٠ ألف معلم جديد علي مدار خمس سنوات. 

اضاف أنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالى ٣٠ ألف في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى هذا بالإضافة لعدد ١٠ آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخري بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين ٢٠٠٠ موظف بالضرائب و١٠٠٠ بالجمارك .

محمد معيط وزير المالية قدرها ٤ ٢ مليار جنية في الموازنة