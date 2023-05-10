وزير المالية: سعر طن القمح بلغ 340 دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية صعبة ومعقدة، مضيفا “التحديات الاقليمية تفرض علينا أعباء وظروف وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

تابع معيط: الظروف الدولية والاقليمية تحكمنا في الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس تنتظر منا الكثير.

وقال وزير المالية: التضخم الموجود في العالم أدى الي رفع أسعار الفائدة في العالم وفى مصر كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنين في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة.

واستطرد: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي أسعار السلع فعلي سبيل المثال سعر طن القمح وصل الي ٣٤٠ دولار رغم أنه لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين ١٥٠ دولار الي ٢٠٠ دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الاسعار في الظروف العادية كانت الزيادات تحدث في حدود ٢٠ دولار فقط.