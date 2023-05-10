ما هي متلازمة اليد المرآة وكيف تحدث؟

‏"متلازمة اليد المرآة" هي أحد الحالات النادرة التي تحدث أثناء تكوين الجنين في بطن الأم فهي حالة خلقية نادرة تجعل الأشخاص يمتلكون يدًا عاكسة، مع مطابقة الأصابع على جانبي اليد، تسمى بالدم الزندي، وعادة ما يكون لدى المصابين سبعة أو ثمانية أصابع، واحد بالمنتصف وثلاثة على كل جانب وبدون إبهام ولكن ليست جميعها تعمل بشكل جيد وقد تحدث أحيانًا بالأقدام.

وعادة ما يكون هناك بسببها سبعة أو ثمانية أصابع في اليد، ولكن ليست جميعها تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون بسط المعصم وطي الكوع محدودًا، ويمكن أن تكون العمليات الجراحية مفيدة من ناحيتي الوظيفة والمظهر، ومن الناحية الجنينية وصفت يد المرآة لأول مرة من الناحية الجنينية من قبل Saunders و Gasseling كتعبير عن منطقة من الخلايا ذات نشاط استقطابي في غير مكانها الطبيعي، أو عن جين القنفذ سونيك (الذي يكون مسؤولًا عن نمذجة الأطراف على المحور الأمامي الخلفي).

وتعتبر جينات Hox المسؤولة عن المعلومات الموضعية أثناء النمو والتكون الجنيني أيضًا مؤثرة ولكن دورها يكون ثانويًا، ومن المحتمل أن يكون المسبب المقترح هو فشل التمايز الخلوي، وليس استنساخا للجانب الآخر من اليد، والأشعة تظهر أن مفصل الكوع يشكل من خلال ارتباط عظم العضد مع عظمي زند، ومع ذلك فالارتباط ليس دقيقًا كما هو الحال في المفاصل الطبيعية للكوع عند الأشخاص العاديين.

وقد يوجد هناك شريانان زنديان، وأحيانًا لا يوجد أي شريان زندي ومعصم اليد يكون ظاهر بغياب عظم الكعبرة، غياب الإبهام، وجود عظمي زند، استنساخ القسم الزندي من عظام الرسغ والسنع، وجود ثمانية أصابع ثلاثية السلاميات.