إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، أهابت الوزارة بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :
١- معبر قسطل (إجلاء بري).
٢- معبر أرقين ( إجلاء بري ).
يشار الى أن غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تواصل تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
١- 01281943599 .
٢- 01283176894 .
٣- 01283176866.
٤- 01283176900.
٥- 01283176913.
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"الخارجية" تعلن نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان
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إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، أهابت الوزارة بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :
إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، أهابت الوزارة بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :