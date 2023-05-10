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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخارجية" تعلن نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

وزارة الخارجيه
وزارة الخارجيه
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 إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، أهابت الوزارة بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :
١-  معبر قسطل (إجلاء بري).
٢- معبر أرقين ( إجلاء بري ).
  يشار الى أن غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تواصل تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
١- 01281943599 .
٢- 01283176894 .
٣- 01283176866.
٤- 01283176900.
٥- 01283176913.

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