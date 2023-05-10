"الخارجية" تعلن نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، أهابت الوزارة بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :

١- معبر قسطل (إجلاء بري).

٢- معبر أرقين ( إجلاء بري ).

يشار الى أن غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تواصل تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

١- 01281943599 .

٢- 01283176894 .

٣- 01283176866.

٤- 01283176900.

٥- 01283176913.