كيف تتعرف على العطر الأفضل ؟

يعرف العطر الأصلي وغالي السعر من عدد ثباته على الجسم والملابس حيث تختلف عدد سعات ثبات كل نوع عطر من نوع لأخر على حسب نوعه وعند شراءه لا يعرف الكثير من الناس النوع الأفضل وصاحب عدد ساعات الثبات الطويلة لشراءه

تبرز "البوابة نيوز السر للكشف على النوع الأفضل عند الشراء.

يتم معرفة سر ثبات العطر الطويل من المعلومات المدونة على زجاجة العطر، فاذا كان مكتوب “Eau Fraiche” تعني (ماء منعش) أي عطر خفيف جداً يشبه عطر ما بعد الحلاقة وتركيزه ١-٣٪؜ ويدوم اقل من ساعتين، واذا كان مكتوب “Eau de cologne”، تعني (ماء كولونيا) وهو عطر خفيف مخصص غالباً للاطفال او المصابين بالحساسية الجلدية تجاه العطور ويكون تركيزه ٢-٤٪؜ ويدوم ساعتين فقط.

أما اذا كان مكتوب مكتوب على الزجاجة “Eau de toilette” فتعني (ماء تزيين) وهو عطر خفيف مناسب للاستخدام اليومي ويكون تركيزه ٥-١٥٪؜ ويدوم ٣ ساعات، واذا كان مكتوب “Eua de parfume”، وتعني (ماء عطر) ويستخدم غالباً للعمل او النزهة ويكون تركيزه ١٥-٢٠٪؜ يدوم ٦-٩ ساعات، واذا كان مكتوب على الزجاجة “parfume” تعني (عطر) وهو يكون عطر مركز نفاذ ينصح به لمن يفضلون بقاء العطور لمدة طويلة فتركيزه ٢٠-٢٥٪؜و يدوم اكثر من ١٢ ساعة.

وبعض زجاجات العطور مكتوب عليها “Effleurer Parfume”، وتعني (اللمسة الخفيفة للعطر)، ويوضع على البشرة مركز جداً وتشم رائحته عن بعد وتنتشر رائحته سريعاً ويكون تركيزه ٦٥٪؜ ويدوم يوم كامل، واذا كان مكتوب “Oil parfume”، وتعني (عطر زيتي) تكون رائحته قوية وثابتة وتركيزه ٤٠-٨٠٪؜ يدوم طويلاً اكثر من يوم، أما اذا كان مكتوب “absolute”، يعني (عطر مطلق) وهو الاعلى تركيزاً والاطول بقاء فهو قريب من الزيوت الاساسية والاقرب الى الرائحة الطبيعية وتركيزه ٧٠-٩٠٪؜ يدوم يومين وأكثر.