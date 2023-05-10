اعتقال سيناتور أمريكى يواجه 13 تهمة بينها تزوير وغسيل أموال

الأربعاء 10/مايو/2023 - 05:38 م

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عضو مجلس النواب الأمريكي، جورج سانتوس، بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء بمعلومات زائفة.

وقالت العدل الأمريكية، إنه تم اعتقال سانتوس، اليوم الأربعاء، وأنه سيتم عرضه على المحكمة في وقت لاحق من اليوم.

وأوضحت أن إجمالي التهم الموجهة إلي عضو مجلس النواب الأمريكي، جورج سانتوس، وصل 13 تهمة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكي، أن عضو الكونجرس الجمهوري الأمريكي جورج سانتوس، الذي اعترف بتزوير أجزاء من سيرته الذاتية قبل انتخابه لمجلس النواب الأمريكي، كان مرتبطا بأندرو إنتراتر، ابن عم رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبرج.

ومنذ عام 2020، قدم كل من إنتراتر وزوجته لحملة سانتوس الرئيسية 5،800 دولار بالإضافة إلى عشرات الآلاف للجان المرتبطة بعضو الكونجرس، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

وقال عضو الكونجرس نفسه إن شركة إنتراتر كانت «عميله»، ومع ذلك، من المفترض أن علاقة سانتوس مع إنتراتر تطورت على مر السنين وتبين أنها أعمق مما كان معروفا سابقا، حسبما زعمت الصحيفة.

ووفقا لبيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات، أرسلت إنتراتر مئات الآلاف من الدولارات إلى شركة هاربور سيتي، أحد أرباب العمل في سانتوس، والتي اتهمت بإدارة مخطط هرمي مالي، وفقا للتقرير.