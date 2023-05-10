إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن بالدقهلية وإحالته للتحقيق

قرر محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل بشأن الإشراف على مؤسسة الاحداث بنبروه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين.



وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية نتائج ملاحظات لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة والمشكلة بالقرار رقم 395 لسنة 2023م، والتي أسفرت عن إقالة مدير إدارة الدفاع الإجتماعي بمديرية التضامن الإجتماعي وإحالته للتحقيق، نظرا للإهمال والتقصير في الإشراف على مؤسسة الأحداث بنبروه، حيث رصدت لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة وجود العديد من المخالفات وأوجه القصور الإداري من قبل جمعية الدفاع الإجتماعي المسند لها إدارة المؤسسة.



وأوضح وكيل الوزارة ان اللجنة ضمت في عضويتها مدير ادارة المتابعة وعضو قانوني لفحص كافة المخالفات بالمؤسسة، مشيرا أن المؤسسة يوجد بها حاليا 28 طفل من المحكوم عليهم وإدارة الدفاع الإجتماعي بالمديرية هي المنوط بها الإشراف على تلك المؤسسة.



وأحالت محافظة الدقهلية الجهاز الوظيفي المسئول عن الإدارة بالمؤسسة وطالب المحافظ بمراجعة عقد الإسناد الحالي وإسناد المؤسسة إلى جمعية أخري قادرة فنيا وإداريا وماديا على إدارتها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.