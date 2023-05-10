ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

92.4 مليار جنيه زيادة للصحة في الموازنة الجديدة.. و75.4 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي

وزير المالية
وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة الخطة والموازنة، لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.

 

وتسعى الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة الجديد إلى استيفاء الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
 

وتبلغ مخصصات الصحة 397 مليار جنيه بزيادة 92.4 مليار جنيه عن مخصصات الاستحقاق المحدثة بموازنة العام المالي 2022/2023. 

 

كما تمت زيادة  مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ75،4 مليار جنيه لتصل إلى 292،4 مليار جنيه، والتعليم العالي الجامعي بنحو 40،4 مليار جنيه لتصل إلى 199،5 مليار جنيه، والبحث العلمي بنحو 14،8 مليار جنيه لتصل إلى 99،6 مليار جنيه.

 

وقد بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024 الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي