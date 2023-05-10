تعرف على أنواع زيت الزيتون والفرق بين ألوانه

زيت الزيتون من أهم وأشهر الزيوت في العالم بسبب تعدد استخداماته الصحية والتجميلية حيث يستخدم في الطعام وهو الزيت الصحي الأكثر انتشارا ويستخدم في صناعة الزيوت التجميلية للشعر والبشرة

لكن هناك أنواع متعددة من زيت الزيتون حيث يختلف الزيت من لون لأخر على حسب نوع الزيتون المستخرج منه الزيت

تبرز “البوابة نيوز” معلومات مفصلة عن زيت الزيتون بأنواعه والفرق بين ألوانه:



-زيت الزيتون يصنف بناء على عدة خصائص :

1-اللون:

يكون على درجات، من الأخضر إلى الأصفر (الأخضر المصفر، الأصفر الذهبي، الأخضر الغامق أو الفاتح، وكذلك الأصفر).

2-المظهر:

يكون اللون براقاً أو معتمًا.

3-الشفافية:

شفافاً أو لبنياً.

4-القوام:

كثيف بدرجات حتى السيولة.

5-الرائحة:

عطرية مميزة، أو معدومة أو روائح غريبة.

6-الطعم:

طعم ثمار الزيتون، أو غياب ذلك، أو طعم دسم دون نكهة مميزة.

7-فترة التخزين:

زيت جديد الموسم الحالي، زيت قديم الموسم السابق، زيت قديم جداً المواسم الأقدم.



-التصنيف المتداول في التجارة الدولية، هو التصنيف المعتمد والصادر عن المجلس الدولي لزيت الزيتون

يصنف الزيت إلى صنفين أساسيين هما:

1-زيت الزيتون:

وهو الزيت الناتج من عصير ثمار الزيتون الطازجة.

2-زيت تفل الزيتون (زيت عرجون الزيتون):

وهو الزيت الناتج من تفل الزيتون (عرجون الزيتون) والمستخلص من بقايا عصر ثمار الزيتون والتصنيف المعتمد لكل صنف:

الصنف الأول:

زيت الزيتون وهو الزيت المستخلص مباشرة وبشكل كامل من ثمار شجرة الزيتون.

ويصنف إلى الأنواع الآتية:

1-زيت الزيتون البكر.

2-زيت الزيتون المكرر.

3-زيت الزيتون النقي.

الصنف الأول:

زيت الزيتون Olive oil:

ويصنف إلى ثلاثة أنواع:

1-زيت الزيتون المكرر:

وهو الزيت المستخلص مباشرة، وبشكل كامل من ثمار الزيتون الطازجة، بطرق ميكانيكية وفيزيائية بسيطة، دون أية معاملات حرارية أو كيماوية ويصنف إلى:

أ‌- زيت زيتون بكر: :Virgin Olive Oil ويصلح للاستهلاك المباشر كما هو ويميز في ثلاث درجات.

1- زيت زيتون بكر ممتاز EXTRA VIRGIN O.O وهو زيت زيتون بكر، له رائحة وطعم جيدين، وحموضته لا تتعدى 1% (مقدرة بحمض الأولييك الحر في 100 جرام زيت من العينة).

2- زيت زيتون بكر جيد: Fine. v.o.o وهو زيت زيتون بكر بنفس المواصفات السابقة ولكن حموضته كحد أعلى 5،1% (مقدرة بحمض الأولييك الحر في 100جرام زيت).

3- زيت زيتون بكر شبه جيد (عادي) Semi-fine V.O.O (Ordinary) وهو زيت يتميز بنفس المواصفات السابقة ولكن حموضته تصل إلى 3% (مقدرة بحمض الأولييك الحر في 100ج زيت) مع تسامح 10% من درجة الحموضة في تمييز الدرجات السابقة.

ب‌- زيت زيتون بكر: V.O.O (Lampante) غير صالح للاستهلاك المباشر بسبب عيوب بالطعم أو الرائحة، أو ارتفاع في درجة الحموضة لأكثر من 3،3% ويدعى "زيت زيتون بكر" (لامبانتي) أو زيت المصباح ويخضع لعمليات التكرير أو للاستعمال الصناعي.

2- زيت الزيتون المكرر: Rifned Olive oil وهو الزيت الناتج من تكرير زيت الزيتون البكر بطرق التكرير التي لا تؤثر على تركيبه الكيماوي الطبيعي.

3- زيت الزيتون النقي: Pure olive oil وهو الزيت الناتج من مزيج من زيت الزيتون المكرر، مع زيت الزيتون البكر، وهو صالح للاستهلاك البشري كما هو.

الصنف الثاني:

زيت تفل الزيتون Olive-Pomace oil (زيت عرجون الزيتون):

وهو الزيت الناتج من معاملة تفل الزيتون (بقايا عصير ثمار الزيتون بالمعاصر (العرجون) بالمذيبات العضوية (هكسان بنزين) مع التكرير والتنقية اللازمة.

ويصنف إلى الأنواع الآتية:

1-زيت تفل الزيتون الخام (النيء) Crude Olive-pomace oil وهو زيت تفل الزيتون المخصص للتكرير بغية تجهيزه ليكون صالحاً للاستعمال البشري، أو في الصناعة.

2- زيت تفل الزيتون المكرر: Refined Olive-Pomacem Oil وهو الزيت المستخلص من زيت تفل الزيتون الخام بعمليات التكرير بشكل لا يؤثر على تركيبته الأصلية من الأحماض الدهنية وهو مخصص للاستهلاك البشري كما هو، أو بمزجه مع زيت الزيتون البكر.

3- زيت تفل الزيتون: Olive-Pomacem Oil وهو مزيج من زيت تفل الزيتون المكرر، مع زيت الزيتون البكر وهو صالح للاستهلاك البشري.



-لماذا زيت الزيتون البكر الممتاز أفضل من بقية أنواع زيوت الطهي:

يحتوي هذا الزيت، إلى جانب الدهون المتواجدة فيه، على الكثير من العناصر الطبيعيّة كالبوليفينول الذي يوجد بشكل طبيعي في النباتات والمرتبط بالعديد من الفوائد الصحيّة مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن احتواءه على البوليفينول هو السبب الأساسي في كونه مفيدًا ويعتقد أن تحسين ميكروبيوم الأمعاء، هي إحدى الفوائد العديدة للبوليفينول في الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبط بوجود البوليفينول في زيت الزيتون البكر الممتاز، ففي الواقع، عندما جرده الباحثون من مادة البوليفينول، وجدوا أنّه لم يحمِ من المرض، ويعتقد أن إحدى فوائد هذه المادة على صحّة القلب هي منعها أكسدة الكوليسترول، التي تحصل عندما يتفاعل هذا الأخير مع الأوكسجين فيتأكسد وتتلف بالتالي الأوعية الدّموية.

والسبب وراء احتواء زيت الزيتون البكر الممتاز على مستويات عالية كهذه من البوليفينول، هو أنه ينتج ببساطة عبر سحق حبوب الزيتون أما الأنواع الأخرى من زيت الزيتون المُعالجة أكثر مثل زيت الزيتون المخفف أو القابل للدهن، لا تحتوي الكمية نفسها من البوليفينول، وهذا لأن الحصول على هذا الأنواع، يتطلب المزيد من المعالجة مما يؤدي إلى خسارة معظم مادة البوليفينول.