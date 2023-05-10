قرار من النقض ضد قتلة طفلة المحلة لابتلاعها قطعة حشيش

أصدرت محكمة النقض قرارا بالفصل في نظر طعن متهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة عقب الاعتداء عليها لمدة 6 ساعات حتى الموت انتقاماً منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات لجلسة 15 يوليو لضم المفردات، ونظر الدعوى أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع.



تعود أحداث الواقعة إلي شهرنوفمبر 2020 م حينما تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية الأسبق إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة السابق ومامور مركز زفتي حاليا ، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عام ونصف للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

افادت تحريات الأمنية، قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة قطعة حشيش تخص المتهمين، فأصيبت بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة و تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما.