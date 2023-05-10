مشاعر وظواهر تحدث للإنسان عجز العلم عن تفسيرها

في الكثير من الأحيان يحدث للإنسان بعض الأشياء الغريبة من مشاعر وظواهر بدون سابق سبب أو مقدمة ولا يعرف سبب تلك المشاعر .

العلماء حرصوا على دراسة هذه الأشياء وأبرزها 11 ظاهرة تمر على الإنسان ويشعر بها دون تفسير أو شرح لحدوث هذه المشاعر، ولكن أطلقوا عليها أسماء علمية لتكرار حدوثها مع البشر من أعمار مختلفة وبيئات متعددة.

وتبرز “البوابة نيوز” تلك الظواهر والمشاعر كالتالي:

1-Jouska:

محادثة خيالية لا تكف عن تمثيلها في عقلك.

‏2-Mauerbauertraurigkeit:

الرغبة الغير مفسرة بإبعاد كل البشر عنك ، حتى أصدقائك و من تحب.

3-Exulansis:

فقدان الرغبة في الحديث عن شيء يخصك أو تجربة مررت بها لأن من حولك لا يستطيعون فهمك.

4-Liberosis:

الرغبة في أن تتوقف عن الاهتمام بالأشياء.

5-Sonder:

الاستيعاب المفاجئ أن لكل عابر أمامك حياة خاصة به، معقدة مثل حياتك.

6-Opia:

الشعور الغامض بالحماس عند النظر لعيني شخص ما، مما يجعلك تشعر بالتوتر و العدائية و الضعف في آنٍ واحد.

7-Kenopsia:

الجو الغريب البائس الذي تشعر به عند دخول مكان اعتاد أن يكون مليئاً بالبشر ولكنه الآن هادئ ومهجور.

8-Kuebiko:

الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تعنيف غير محسوس ونفسي ممن حولك أو من نفسك.

9-Nodus Tollens:

استيعاب أن حياتك وحبكتها لم تعد تعني أي شيء بعد الآن وأصبحت غير مفهومة بالنسبة لك.

10-Altschmerz:

الإرهاق بسبب عيوبك التي لطالما كنت تمتلكها و تقاتلها لسنوات.

11-Monachopsis:

الشعور المستمر لكن غير ملحوظ بكونك لست في المكان الصحيح.