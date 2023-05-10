تعرف على فوائد ومميزات حجر الفيروز النيشابوري الأصلي

يعد حجر الفيروز النيشابوري الأصلي واحدا من أهم وأغلى الأحجار في العالم، واسمه يأتي من أصل كلمة فارسية، تعني حجر الظفر، ولونه أزرق “صافي الزرقة”، سمي بذلك لأنه يجلب من منطقة نيشابور في إيران، ومن الأرجنتين.

يستخرج من قلب منجم ⁧‫الفيروز‬⁩ الواقع على السفح الجنوبي من سلسلة جبال “بينالود” الذي يقع على مسافة 53 كيلومترا شمال غرب مدينة ⁧‫نيشابور‬⁩، في محافظة ⁧‫خراسان‬⁩ رضوي شمال شرق ⁧‫إيران‬⁩.

يعد حجر الفيروز النيشابوري من أجود أنواع الأحجار، ويتأثر بشكل سريع بالعطور الدهنية ويتغير لونه إذا ارتداه مريضا، وله عدة فوائد أهمها تقوية البصر عند النظر إليه، كما يجعل الشخص في حالة نشاط دائم، ويزيد من قوة القلب.

يستخدم مسحوق حجر الفيروز النيشابوري الأصلي في العلاج ضد لسعات العقارب، وقيل أنه ليس في الجواهر أفضل منه في تقوية النفس، وله أسماء أخري مثل “حجر العين، الشذر، الحجر التركي، التركواز والكاليه”، ويعتبر الفيروز من أكثر الأحجار الكريمة التي تشكل تحديا كبيرا للتجار لإنتاجه صناعيا ويصعب محاولات تقليده، لأنه حتى في الطبيعة لا توجد الكثير من أحجار الفيروز المتطابقة والمتشابهة لهذا يسهل التعرف على الفيروز المغشوش.





وأول من استخدم حجر الفيروز فى الزينة هم القدماء المصريين منذ 3 آلاف عام قبل الميلاد، وتم العثور عليه في مقبرة الملكة حورس، ويشتهر حجر الفيروز في التراث العربي بأنه يحمي من التعرض للحوادث، ومن الإصابة بالأمراض، ويقال أيضا بأنه مفيد في إنجاب الذكور لمن لا تنجب غير الإناث.



يتميز حجر الفيروز بعدة مميزات، فهو واحد من أرقى الأحجار الكريمة، ويمتاز بلونه الأزرق الصافي، وخفة وزنه، ويتكون الفيروز الطبيعي من الأبخرة المتصاعدة من عنصر النحاس، فأغلب مكوناته من فوسفات النحاس وهذا يعطيه اللون الأزرق الصافي مع القليل من اللون الاخضر.

ويستخدم في علاج ألآم العظام والمفاصل، ويزيد من تدفق الدم، كما يخفف من آلام التمزقات العضلية، والتخلص من السموم الموجودة في الجسم، مهدأ للأعصاب وللالتهاب العصبية، يخفف من ألم الاسنان.

كما أنه يخفف من التهابات الرئة، يزيد من النشاط والحيوية والاستقرار النفسي والعاطفي، ويمنع من تقلبات المزاج، يستعمل لعلاج السعال الديكي وسم العقارب، ضد تكون حصوات الكلى، يساعد في علاج انحراف العين، يستخدم لعلاج الصرع والخوف وأي مشاعر سلبية الحزن، كما يستخدم لعلاج ضعف المعدة وارتخاء الأمعاء، علاج مرض الروماتيزم بسبب احتوائه على كمية كبيرة من عنصر النحاس، ويعزز النمو والنشاط الروحي، ويسمي بحجر النصر او الانتصار لأن حامله ينتصر في المعارك، يستخدم في صناعة التمائم ويتغير لونه عند الشعور بأي طاقة سلبية او عند الخطر.



ومن عيوب حجر الفيروز الاصلي النيشابوري انه سهل الكسر والخدش لذلك يجب دائما مراعاته أثناء اقتنائه.