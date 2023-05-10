مزاد يرفع سعر شقة إسكان محافظة كفر الشيخ لـ 2 مليون و900 ألف جنيه

تسبب مزاد علني لوحدة سكنية، تابعة لأسكان محافظة كفر الشيخ ، شرق مدينة كفر الشيخ، أبراج أرض مصنع الغزل ،في مضاربة قوية بين صاحب معارض أثاث وسمسار في وصول ثمن الوحدة السكنية لمبلغ 2 مليون 700 ألف جنيه، يضاف إليها قيمة 7.5% صيانة وخبير مثمن، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2 مليون و900 ألف جنيه ، لشقة مساحتها 129 متر قبلي الدور الثالث علوي.

وقال أحد المشاركين في المزاد، رفض ذكر إسمه، دخلت المزاد لشراء وحدة سكنية وحيدة كان يتم المزايدة عليها، وبدأ ب800 ألف جنيه، وبعدها ارتفع ثمن الوحدة لمليون جنيه، ثم أرتفع لمليون ونصف المليون، وبدأ أغلب المشاركين في الصمت ،باستثناء شخصين ،ظلا يرفعان السعر حتي وصل ل2مليون و700 ألف جنيه، وأشترها صاحب محلات موبليا شهير بكفرالشيخ ،سيضاف إليها مصاريف تصل ل205 ألف جنيه، قيمة الصيانة ،بخلاف الفوائد المقسطة علي 5 سنوات وبذلك يصل ثمنها في النهاية ل3 ملايين ونصف المليون جنيه .

وأضاف مواطن آخر مشارك في المزاد، أن قيمة هذه الوحدة السكنية مبالغ فيها جدًا ، بالمقارنة بقيمة الأسعار الإستثمارية الحرة للشقق في المنطقة والتي تصل مابين مليون ونصف و2 مليون للشقق المتشطبة ، فلماذا هذه المضاربة التي تصب الزيت على النار وترفع قيمة العقارات ولمصلحة من ؟!!.

الجدير بالذكر أن هذه الوحدة السكنية تملكها محافظة كفر الشيخ، وكان أحد المواطنين قد تخلي عنها بعد عجزه عن سداد أقساطها وحصل عليها قبل عام ب775 الف جنيه.