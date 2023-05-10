محافظ جنوب سيناء يكرم عددا من العاملين المتميزين

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عددا من العاملين المتميزين في عملهم، ومنهم دينا عامر مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.



وجاء التكريم في إطار تشجيع وتحفيز العاملين المتميزين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد وإعتبارهم نموذجا يحتذى به لباقي زملائهم.



وفي مجال التربية والتعليم كرم المحافظ دينا محمد عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لفوزها بجائزة أفضل مدير مدرسة، وحسام محمد اسماعيل معلم اول لغة انجليزية بمدرسة الشهيد سيد زكريا برأس سدر لفوزه بجائزة أفضل معلم، كما كرم الطالب علي محمد علي لحصوله علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة "مصر في عيون أبنائها".



كما كرم المحافظ عددا من العاملين بمديرية التموين بالمحافظة لجهودهم في مجال ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وجشع التجار والرقابة علي السلع التموينية، وهم: إيمن محمد إبراهيم مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، أحمد محمد صابر ريحان مدير التفتيش الفني بمديرية التموين بالمحافظة، همت فهمي عباس مدير شئون التموين بالمحافظة، احمد محمود العريان مدير صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة، خالد حمزة الجوهري عضو بلجنة الضبط بالمديرية.



وفي نفس السياق كرم المحافظ عددا من القيادات والعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ وهم العميد نادر أحمد علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، المهندسة ريم صلاح عبد السلام مدير ادارة التراخيص، والمهندسة شيماء ضياء الدين ابو طالب مدير ادارة المرافق.



وكرم عددا من رؤساء القطاعات المتميزين بشرم الشيخ وهم أحمد محمد علي رئيس قطاع نبق ومشرف تنسيقات الطرق بالمدينة، وربيع أحمد جنيدي رئيس قطاع الهضبة.



كما كرم إيضا أحمد محمد سليمان مدير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، والسائق عبد الجليل ابراهيم ابو اليزيد، كما خص المحافظ بالشكر اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ لجهوده في تطوير العمل بالمدينة، كما وعد بتكريمه.