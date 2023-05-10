محافظ جنوب سيناء يكرم خمسة من مديري إدارات التموين لجهودهم المتميزة

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مديرية التموين بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، خمسة من مديرى إدارات المديرية؛ وذلك تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل وأثنى على مجهوداتها الفترة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار على هذا الأداء.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن، جمع غفير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء قد شهدت مؤخرًا العديد من الحملات التفتيشية، كان آخرها تمكنه مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل الوزارة، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون وحق للاستفادة من ربحية فرق تحريك سعر السولار.

كما تم ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم %78.5 بأحد المخابز السياحية وهو بذلك يكون مخالفا للحصول على سلعة تموينية مدعمة بدون وجه حق وجرى ضبط والتحفظ على الكمية واتخاذ اللازم قانونا، كما جرى تحرير 11 محضرا آخرين ما بين أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة لمنع الغش وسرقة الدعم وضبط الاسواق.

كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، قد شنت مؤخرا بالاشتراك مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الأدوية، حملة موسعة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن غلق صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود صيدلي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة وكذا مصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرى بصيدليتين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 19 خط تليفون؛ لمخالفتهم قانون الاتصالات لبيعهم فى محلات غير مرخص لهما بذلك وايضا تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين بيع بأزيد من السعر، وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.