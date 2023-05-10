محافظ أسوان: تقديم خدمة الواى فاى مجانًا للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بالمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات، بجانب نواب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وللشئون الفنية والتجارية للشئون والمالية، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الموارد البشرية، وذلك بحضور الدكتورة نائبة المحافظ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".

وأكد اللواء أشرف عطية بأنه في بشرى سارة للمنتفعين بالوحدات السكنية للإسكان المتميز بحى اللوتس بالعقاد سيتم تقديم عروض مجانية للمتعاقدين مع الشركة المصرية للإتصالات طبقًا للإتفاق الذى تم مع الرئيس التنفيذى للشركة منها خطوط محمول وباقات للإنترنت، وأخرى لبث المحطات التلفزونية الفضائية وغيرها من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم تسهيلات في الدفع عند التعاقد منها التقسيط على مدار عام لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

لافتًا إلى أنه تم الإتفاق أيضًا على تقديم خدمة الواى فاى مجانًا للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بهدف ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحى لها.

وأشار أشرف عطية بأن التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت تستهدف زيادة نسب التسويق الإلكترونى للمنتجات الأسوانية من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسين الدخل اللإقتصادى للأسر والأفراد، مؤكدًا على أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء زيارته للمحافظة تضمنت التدريب التقنى والإقتصادى والذى يستهدف الشباب لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية لتوفير فرص العمل المختلفة، ولاسيما في مجال العمل الحر، بجانب تدريب 3 ألاف أخرين للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمى، فضلًا عن تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب.

وخلال اللقاء تم مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم تركيب خطوط الفايبر لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 100 % داخل 13 قرية، فيما جارى العمل بنسبة 50 % داخل 87 قرية، وهو الذى يتوازى مع تقوية شبكات الاتصالات في المناطق النائية وعلى الطرق السريعة، فضلًا عن المواقع التي تشهد توسعات عمرانية جديدة.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات الدروع تقديرًا للتعاون البناء بين الجانبين.

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